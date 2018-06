Ex-Girosieger Dumoulin fährt bei Tour auf Gesamtklassement

Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin hat am Mittwoch sein Antreten bei der am 7. Juli startenden Tour de France bestätigt. Er werde auf das Gesamtklassement fahren, kündigte der Giro-Sieger des Vorjahres und Zweite der heurigen Auflage am Mittwoch an.

SN/APA (AFP)/LUK BENIES Der Niederländer Dumoulin will vorne mitmischen