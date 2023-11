Ex-ÖFB-Teamkapitän Baumgartlinger gibt Karriereende bekannt

Julian Baumgartlinger hat am Montagabend vor Journalisten in Wien das Ende seiner Karriere als Profi-Fußballer bekanntgegeben. Der 35-Jährige war bis zum Ende der Vorsaison beim deutschen Bundesligisten Augsburg unter Vertrag, seinen letzten Einsatz absolvierte er am 29. April beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Danach musste er wegen einer Knieverletzung pausieren. In den vergangenen Jahren hatte Baumgartlinger immer wieder mit Blessuren zu kämpfen.

Baumgartlinger hängt Fußballschuhe an den Nagel

Der Mittelfeldmann spielte ab 2001 für 1860 München, danach folgten Stationen bei Austria Wien (2009 - 2011), Mainz (2011 - 2016), Bayer Leverkusen (2016 - 2022) und zuletzt Augsburg. Derzeit arbeitet der Familienvater als Experte bei Sky, außerdem absolviert er eine Ausbildung im Sportmanagement-Bereich. Vom ÖFB wird der langjährige Spielführer offiziell vor dem Länderspiel am Dienstag im Happel-Stadion gegen Deutschland verabschiedet. Baumgartlinger nahm an zwei Europameisterschaften teil (2016, 2021) und ist mit 84 Länderspielen die Nummer acht in der ewigen ÖFB-Einsatzliste. Er debütierte am 9. September 2009 beim 1:1 in der WM-Qualifikation in Bukarest gegen Rumänien, sein letztes Ländermatch bestritt er bei der EM 2021 beim 3:1 gegen Nordmazedonien. Baumgartlingers einziges Nationalteam-Tor fiel beim 2:1-Testspielsieg am 3. Juni 2014 in Olmütz gegen Tschechien.