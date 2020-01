Ex-Skilangläufer Baldauf wegen Dopings vor Gericht

Der ehemalige Skilangläufer Dominik Baldauf muss sich am Dienstag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-jährigen Vorarlberger vor, seit Anfang 2016 bis zur Nordischen Ski-WM in Seefeld im Februar 2019 Blutdoping praktiziert und Wachstumshormone genommen zu haben.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Vorwurf des Sportbetrugs gegen Ex-Skilangläufer Dominik Baldauf