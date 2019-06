Ex-Weltmeister Fernando Torres hört am 23. August auf

Der frühere spanische Welt- und Europameister Fernando Torres bestreitet am 23. August das letzte Pflichtspiel seiner 18 Jahre langen Profi-Karriere. "Ich bin hier, um meinen Rücktritt vom Profifußball bekanntzugeben", sagte der 35-Jährige am Sonntag vor Journalisten in Tokio. Er habe gemerkt, dass er zuletzt nicht mehr das Niveau früherer Tage erreichen konnte.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Der EM-Titel 2008 war der erste große Karriere-Höhepunkt