Ex-Weltmeisterin Buchinger bei EM nach Auftaktniederlage out

Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger ist am Mittwoch zum Auftakt der Karate-EM in Gaziantep in der Kumite-Klasse bis 68 kg in der ersten Runde ausgeschieden. Die Salzburgerin unterlag der Italienerin Silvia Semeraro. Buchinger hatte auf türkischem Boden zweimal EM-Gold geholt, und zwar 2015 in Istanbul sowie 2017 in Izmit. Gleich wie Buchinger erging es Lora Ziller in der Kategorie über 68 kg, für sie war die Ungarin Zakia Boussebaa Aicha zu stark.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Alisa Buchinger blieb ohne EM-Erfolgserlebnis/Archivbild