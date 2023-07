EYOF: Erster Auftritt auf der ganz großen Bühne für Salzburger Talente

Das europäische Jugend-Olympiafestival (EYOF) ist für junge Talente das erste Reinschnuppern in olympisches Flair. Salzburg ist in der Leichtathletik, im Schwimmen und im Judo vertreten.

Am Sonntag wurde das Event in Maribor (SLO) eröffnet, schon am Montag sind vier Hoffnungsträger aus Salzburg im Einsatz.

Zehnkämpfer Paul Prechtl will sich nicht allzu sehr mit seinen Gegnern beschäftigen. "Ich will Erfahrung sammeln und meine persönliche Bestmarke von 6528 Punkten verbessern", sagt der 16-jährige Hallwanger. Der 1,95 Meter große Athlet der Union Eugendorf legt den Weg ins ULSZ Rif bevorzugt mit dem Fahrrad zurück und bringt das zeitaufwendige Training mit dem Schulalltag in der HTL unter einen Hut.

Unter der Obhut von Coach Clemens Weis springen die Schwimmtalente Katharina Schiessendoppler,Nikolay Parvov und Laurin Korber-Perner erstmals bei einem internationalen Großereignis ins Becken. "Wichtig ist, sich nicht zu sehr vom Drumherum beeindrucken zu lassen", sagt Weis. Die erst 14-jährige Oberalmerin Schiessendoppler startet am Montag mit den 100 m Freistil. Parvov, in Bulgarien geboren und in Koppl daheim, nimmt 100 m Rücken in Angriff, SU-Generali-Neuzugang Korber-Perner aus Innsbruck 200 m Brust.

Judotalent Marlene Schinwald aus Neumarkt betritt in der Klasse bis 52 Kilogramm am Mittwoch die Judomatte.