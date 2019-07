Der FAC hat dem GAK das Comeback in der zweithöchsten österreichischen Fußball-Liga vermasselt. Die Floridsdorfer gewannen am Sonntag das abschließende Spiel der 2. Liga gegen die Grazer nach Treffern durch Elias Felber (23.) und Marco Sahanek (90.) mit 2:0 (1:0). Für den GAK war es das erste Profiliga-Spiel seit Mai 2007. Der FAC rangiert somit in der Tabelle ex aequo mit Steyr an vierter Stelle.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER GAK-Trainer David Preiß muss noch auf die ersten Punkte warten