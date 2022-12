Familie zu Weihnachten am Krankenbett von Pelé

Zu Weihnachten hat sich die Familie von Brasiliens Fußball-Legende Pelé (82) im Albert-Einstein-Hospital in São Paulo an seinem Krankenbett versammelt. Tochter Kely Cristina Nascimento postete am Samstagabend (Ortszeit) ein Familien-Foto auf ihrer Instagram-Seite, auf dem unter anderen auch Pelés Frau Marcia Aoki zu sehen ist.

"Frohe Weihnachten. Dankbarkeit, Liebe, Zweisamkeit, Familie. Die Essenz von Weihnachten. Wir danken euch allen für all die Liebe und das Licht, das ihr sendet. In diesem verrückten und erstaunlichen Leben wäre ich nichts ohne sie", schrieb die 55-Jährige zu dem Bild. "In diesem verrückten und überraschenden Leben wäre ich nichts ohne sie. Heute und für immer: Frohe Weihnachten und alles Gute." Auch Pelés Sohn Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento (52) kam ins Krankenhaus. Der frühere Torhüter postete auf Instagram ein Bild, auf dem er die Hand der Fußball-Legende hält. Unter dem Foto ist ein in Flammen stehendes Herz zu sehen. Dazu schrieb er: "Vater... meine Stärke ist deine." Das Albert-Einstein-Hospital hatte am Mittwoch mitgeteilt, Pelé weise ein Fortschreiten seiner Krebs-Erkrankung auf und benötige eine intensivere Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen. Der dreimalige Weltmeister befindet sich seit dem 29. November in dem Krankenhaus, um die Chemotherapie gegen einen Dickdarmtumor neu einzustellen. Medienberichten zufolge soll die Chemotherapie zuletzt nicht mehr angeschlagen haben.