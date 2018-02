Fan-Boykott und Minuskulisse - Dortmund verpasste Sieg

Borussia Dortmund bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga unter Trainer Peter Stöger ungeschlagen, hat im Heimspiel gegen den FC Augsburg aber Punkte gelassen. Beim Fan-Boykott im Signal Iduna Park kam der BVB am Montagabend über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Marco Reus brachte den Tabellen-Zweiten in Führung (16.), Österreichs Teamverteidiger Kevin Danso glich für die Schwaben aus (73.).

SN/APA (AFP)/PATRIK STOLLARZ Punkteteilung im Montagsspiel