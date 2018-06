Faustball-Talent reist zur WM in die USA

Die erst 16-jährige Kristina Kreuzer spielte sich mit starken Leistungen in die U-18-Nationalmannschaft und darf im Juli ihr Können bei der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten zeigen.

St. Veit ist eine Faustball-Hochburg und der einzige Ort im Innergebirg, der sowohl im Kinder-, Jugend- als auch im Erwachsenenbereich Mannschaften stellt. Bereits seit 60 Jahren wird im kleinen Pongauer Ort dieser Sport auf hohem Niveau betrieben. Sektionsleiter Andreas Gappmaier erklärt dieses Phänomen folgendermaßen: "Faustball ist in St. Veit gut verankert. Immer wieder hat sich jemand des Sports angenommen, das Ganze professionell aufgezogen. Wir versuchen auch immer wieder, die Kinder zu diesem Sport zu bringen und sie zu motivieren."

Zahlreiche Landesmeistertitel und über 20 Medaillen bei österreichischen Meisterschaften wurden in der Vergangenheit erkämpft, immer wieder rückten talentierte Sportler in den Vordergrund, spielten in der Bundesliga. Nun hat es ein Talent aus der der St. Veiter Faustballriege noch einen Schritt weiter geschafft. Die 16-jährige Kristina Kreuzer wurde für die österreichische U-18-Nationalmannschaft nominiert und nimmt somit im Juli an der Weltmeisterschaft in New Jersey, USA, teil. "Ich habe mich über die Nominierung riesig gefreut. Es ist einfach cool, dass ich, obwohl ich noch gar nicht so lange spiele, bereits zur WM fahren darf. Es ist unglaublich. Allein schon, dass wir nach Amerika reisen, ist etwas Besonderes", zeigt sich die Faustballerin begeistert. Erstaunlich ist, dass sie erst vor etwa vier Jahren zum Faustballsport gefunden hat. Doch diese Gabe scheint ihr in die Wiege gelegt worden zu sein, spielte doch ihre Mutter bereits in der Bundesliga. Aber Talent sei laut der 16-Jährigen nicht alles: "Ich habe sehr viel trainiert, arbeite ständig an mir und möchte mich immer weiter verbessern", sagt Kreuzer ehrgeizig und erzählt von weiteren Zielen: "Ich möchte es ins Damen-Nationalteam schaffen."

Neben der Unterstützung durch ihre Eltern kann das sportliche Multitalent - sie spielt auch Tennis, Volleyball etc. - auf den Rückhalt von Mannschaft und Trainer setzen. "Es ist eine super Sache für die Mannschaft, dass Kristina in die Nationalmannschaft geholt wurde. Wir sind sehr stolz auf sie. Sie hat sich das mit viel Training hart erarbeitet. Und natürlich hilft sie uns auch im Team extrem", lobt Gappmaier. Diese Unterstützung kann die Damenmannschaft aus St. Veit derzeit gut gebrauchen, kämpft man doch gegen den Abstieg aus der Bundesliga. "Die Frühjahrssaison hat nicht gut begonnen. Jetzt wird es extrem eng. Ziel wäre der Klassenerhalt gewesen - das wird nun schwer. Aber wir geben nicht auf. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, setzen voll auf den eigenen Nachwuchs. Wenn wir in die Landesliga absteigen, werden wir dort unser Bestes geben", zeigt sich Sektionsleiter und Trainer Andreas Gappmaier trotz der schwierigen Situation in der Liga positiv. Besser als in der Liga soll es für Kristina Kreuzer bei der Weltmeisterschaft im Juli laufen. "Wir möchten bei der WM auf alle Fälle unter die Top 3", nennt die 16-Jährige das angestrebte Ziel und strahlt beim Gedanken daran, eine WM-Medaille aus den USA ins kleine Faustball-Örtchen St. Veit mitzubringen.