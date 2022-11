Faustball: Verrückte Brasilien-Tour brachte Seekirchen ins Weltfinale

Ein nicht alltägliches sportliches Abenteuer nahmen die Faustballerinnen von ASKÖ Seekirchen auf sich. Ihre Reise nach Brasilien wurde mit einem Finalticket für die Club-Weltmeisterschaft belohnt.

Um ins Finale der World Tour, der WM für Vereine, zu kommen, hatte ASKÖ Seekirchen zu wenig Punkte in den europäischen Turnieren gesammelt. Daher reifte die Idee, zum Saisonfinish nach Brasilien, in die Heimat von Hauptangreiferin Sabine Süffert, zu reisen. Ganze fünf Spielerinnen bestritten die zwei Turniere in Novo Hamburgo und Porto Alegre.

Beim ersten Turnier erreichten die Seekirchnerin nach einem Halbfinalsieg über die früheren Weltpokal-Siegerinnen von Duque de Caxias das Finale. Dort musste man sich dann Süfferts Heimatverein Sogipa Porto Alegre geschlagen geben. Nach einem Zwischenstopp in der Hauptstadt Brasilia lief auch das Turnier in Porto Alegre hervorragend. Diesmal gab es eine Halbfinal-Niederlage gegen Duque de Caxias. Im Spiel um Bronze war die Luft draußen, man musste sich gegen Novo Hamburgo geschlagen geben. Dennoch herrschte auf der Heimreise - nach einem Ausflug zu den Iguacu-Wasserfällen - gute Stimmung, zumal Rang drei im IFA World Tour Ranking fixiert worden war.

"Mit den Seekircher Mädels in meine Heimat zu reisen und diese Turniere zu spielen, war ein verrücktes Gefühl", sagte Sabine Süffert. "Wir können mit den gezeigten Leistungen mehr als zufrieden sein und haben neben 1500 Punkten auch jede Menge neuer Erfahrungen mit nach Hause nehmen können."

Mit dem dritten Platz in der IFA World Tour ist eine Teilnahme an den World Tour Finals 2023 mit großer Sicherheit fix. Wohin die Reise für die Seekirchnerinnen 2023 gehen wird, steht allerdings noch nicht fest.