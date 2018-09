FC Barcelona mit etwas Mühe zum vierten Sieg

Mit Mühe hat der spanische Fußball-Meister FC Barcelona die erste Saisonniederlage in der Primera Division verhindert. Nach einem 0:1-Rückstand setzten sich die Katalanen am Samstag bei Real Sociedad noch mit 2:1 (0:1) durch. Die Treffer für Barca erzielten Luis Suarez (63.) und Ousmane Dembele (66.). Aritz (12.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS