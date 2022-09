FC Bayern München beendet Krise mit 4:0 gegen Leverkusen

Der FC Bayern München hat seine Ergebniskrise in der deutschen Fußball-Bundesliga auf eindrucksvolle Weise beendet. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie gewann der Rekordmeister sein Heimspiel am Freitag gegen Bayer Leverkusen souverän mit 4:0. Dadurch kletterte das Team von Trainer Julian Nagelsmann, der in den vergangenen Wochen in der Kritik stand, vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Union Berlin.

SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Mane durfte wieder für Bayern jubeln

Die Leverkusener stecken dagegen nach der fünften Saisonniederlage tief im Tabellenkeller fest, für Trainer Gerardo Seoane wird der Druck nun noch größer. Die Tore für die von Beginn an dominanten Bayern erzielten die deutschen Nationalspieler Leroy Sané (3.), Jamal Musiala (17.) und Thomas Müller (84.) sowie der zuletzt schwächelnde Sadio Mané (39.). Für den Neuzugang von Liverpool war es der erste Liga-Heimtreffer für die Münchner, bei denen der ÖFB-Internationale Marcel Sabitzer bis zur 66. Minute im Einsatz war.