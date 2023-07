FC Bayern München macht Kim-Transfer fix

Der FC Bayern München hat Min-jae Kim als dritten Neuzugang dieses Fußball-Transfer-Sommers verpflichtet. Der südkoreanische Teamverteidiger kommt vom SSC Napoli und unterschrieb beim deutschen Rekordmeister bis zum 30. Juni 2028. Berichten zufolge kommt der 26-jährige Kim für eine fixe Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro. Er soll in der Münchner Innenverteidigung den zu Paris Saint-Germain gewechselten Franzosen Lucas Hernández ersetzen.

Der Neuzugang gilt als kompromissloser und kopfballstarker Zweikämpfer. Nicht umsonst trägt der 1,90 Meter große Abwehrspieler seit seiner Jugend den Spitznamen "Monster". "Min-jae Kim hat eine tolle Entwicklung hingelegt, zuletzt die italienische Meisterschaft mit Neapel gewonnen und ist zum besten Verteidiger der Serie A gewählt worden. Er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen laut Mitteilung vom Dienstag.

Kim hat in den vergangenen Jahren einen fulminanten Aufstieg hingelegt. Im Sommer 2021 wechselte er für drei Millionen aus China zu Fenerbahce Istanbul. Bereits ein Jahr später folgte dann der Sprung zum SSC. In Italien hat sich Kim zum Stammspieler beim amtierenden Meister entwickelt und wurde zuletzt als "Verteidiger der Saison" ausgezeichnet und in die "Mannschaft des Jahres" gewählt. Er ist nach Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro der dritte Neuzugang des Bundesligisten, der am Dienstag auch die Verpflichtung von Christoph Freund als neuen Sportdirektor ab September bekannt gegeben hatte.