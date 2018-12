FC Bayern siegte bei Eintracht Frankfurt 3:0

Der FC Bayern München geht als erster Dortmund-Verfolger in die Winterpause der deutschen Fußball-Bundesliga. Der Titelverteidiger siegte am Samstag in der 17. Runde der deutschen Bundesliga auch dank zweier Tore von Franck Ribery (35., 79.) mit 3:0 bei Eintracht Frankfurt und kletterte mit dem fünften Ligasieg in Serie erstmals seit der neunten Runde wieder auf Platz zwei.

SN/APA (dpa)/Hasan Bratic Bayern München arbeitet sich in der Tabelle weiter voran