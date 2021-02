FC Bayern verpflichtet Leipzigs Upamecano

Der Wechsel des französischen Fußball-Internationalen Dayot Upamecano von RB Leipzig zum FC Bayern München ist perfekt. Das bestätigte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Freitag der "Bild"-Zeitung. Der eigentlich noch bis 2023 an Leipzig gebundene Ex-Salzburg-Spieler kann RB am Saisonende dank einer Ausstiegsklausel für 42,5 Millionen Euro verlassen. Der 22-jährige Innenverteidiger wurde mit Blick auf den Abgang von ÖFB-Star David Alaba bis 2026 verpflichtet.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Upamecano wechselt im Sommer von Leipzig nach München

Quelle: Apa/Dpa