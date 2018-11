FC Bayern will wieder glanzvolle Siege

Nach dem Zwischentief ist der FC Bayern wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Allerdings sind Siege allein beim deutschen Fußball-Rekordmeister nicht alles - so sollten sie tunlichst auch noch spektakulär eingefahren werden, was zuletzt nicht der Fall war. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag im Heimspiel gegen Freiburg.

SN/APA (dpa)/Friso Gentsch Knapper Sieg über Rödinghausen stellte Fans nicht zufrieden