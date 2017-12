FC Arsenal nur 1:1 bei West Bromwich Albion

Der FC Arsenal hat das Fußballjahr in der englischen Premier League mit einer weiteren Enttäuschung beendet. Beim bis dahin Tabellenletzten West Bromwich Albion kamen die Gunners am Sonntag nach einer hektischen Schlussphase nur zu einem 1:1 (0:0). Allerdings zog Arsenal durch den Punkt zumindest vorübergehend am Lokalrivalen Tottenham Hotspur vorbei.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Ein Punkt für beide Teams vor dem Jahreswechsel