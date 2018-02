FC Barcelona im Stadtderby gegen Espanyol nur 1:1

Der FC Barcelona hat seine erste Saison-Niederlage in der spanischen Meisterschaft nur knapp verhindert. Das katalanische Starensemble kam am Sonntag gegen den Stadtrivalen Espanyol Barcelona lediglich zu einem 1:1. Vor dem Abendspiel des ersten Verfolgers Atletico Madrid führt Barca die Primera Division mit zwölf Punkten Vorsprung an, Titelverteidiger Real Madrid liegt schon 19 Zähler zurück.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Suarez und Co taten sich gegen den Stadtrivalen schwer