Federer gab sich in Paris gegen Deutschen Otte keine Blöße

Tennis-Star Roger Federer hat bei den French Open in Paris ohne Satzverlust die 3. Runde erreicht. Der Schweizer besiegte am Mittwoch den Deutschen Oscar Otte, der als Lucky Loser erst nachträglich ins Feld gerutscht ist, 6:4,6:3,6:4. Der Weltranglisten-144. aus Köln präsentierte sich dabei phasenweise überraschend gut und schnupperte zweimal sogar an einem Break.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Souverän wie eh und je