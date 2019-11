Federer gewann erste von fünf Exhibitions gegen Zverev

Der Schweizer Roger Federer hat am Dienstag eine Tennis-Exhibition in Santiago de Chile gegen den Deutschen Alexander Zverev 6:3,4:6,6:4 gewonnen. Trotz der heftigen Straßenproteste in Chile ging das erste von fünf Spielen der beiden in sechs Tagen in fünf verschiedenen Ländern Lateinamerikas wie geplant über die Bühne.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Federer gewann in drei Sätzen