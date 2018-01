Federer mit "bittersüßem" Sieg ins Australien-Finale

Roger Federer hat sein 30. Finale bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier und das siebente bei den Australian Open erreicht. Der 36-jährige Schweizer führte am Freitag im Halbfinale gegen Chung Hyeon mit 6:1,5:2, als der Südkoreaner wegen Blasen am Fuß aufgeben musste. Im Endspiel am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) trifft Federer in einer Neuauflage des Wimbledon-Finales auf den Kroaten Marin Cilic.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Federer gab im Turnierverlauf noch keinen Satz ab