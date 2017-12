Federer mit Sieg beim Hopman Cup in neue Saison gestartet

Tennis-Superstar Roger Federer hat seine Saison am Samstag erfolgreich begonnen. Der 36-jährige Schweizer setzte sich beim Hopman Cup in Perth gegen den Japaner Yuichi Sugita souverän mit 6:4,6:3 durch. Die Nummer zwei der Welt war beim Teambewerb in weiterer Folge auch noch im Mixed-Doppel mit seiner Landsfrau Belinda Bencic im Einsatz.

SN/APA (AFP)/TONY ASHBY Federer akklimatisiert sich bereits in Australien