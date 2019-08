Federer nach Cincinnati-Aus für US Open nicht beunruhigt

Roger Federer sieht nach seinem frühen Ausscheiden beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati seine Vorbereitung auf die US Open nicht gestört. "Ich bin im Fahrplan, auch wenn ich gerne ein paar Matches mehr gespielt hätte", sagte der Schweizer Tennis-Star. Die fehlende Spielpraxis sei allerdings kein Problem. "Ich habe in dieser Saison bereits 45 Matches gespielt, das sollte okay sein."

SN/APA (AFP/GETTY)/Rob Carr Federer blickt nach der Niederlage gegen Rublev nach vorn