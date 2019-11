Federer schlägt Djokovic

Roger Federer hat das Duell mit Novak Djokovic für sich entschieden und das Halbfinale der ATP Finals in London erreicht.

In einer Neuauflage des diesjährigen Wimbledon-Endspiels setzte sich der 38 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz am Donnerstag im letzten Gruppenspiel gegen den sechs Jahre jüngeren Serben mit 6:4, 6:3 durch. Damit revanchierte sich Federer für die Niederlage von Wimbledon und zog als Gruppenzweiter hinter dem Österreicher Dominic Thiem in das Halbfinale am Samstag ein. Im 49. Vergleich mit Djokovic war es der 23. Sieg für Federer

Quelle: SN