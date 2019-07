Federer trifft im Wimbledon-Finale auf Djokovic

Roger Federer hat dieses Mal den Tennis-Klassiker gegen Rafael Nadal für sich entschieden und greift in Wimbledon nach seinem neunten Titel. Der 37-jährige Schweizer gewann am Freitag in London im Halbfinale gegen seinen vier Jahre jüngeren spanischen Dauerrivalen mit 7:6(3),1:6,6:3,6:4. Er verwandelte den fünften Matchball. Im Finale wartet der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic.

