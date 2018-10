Federer zum 12. Mal in Folge im Basel-Finale

Mit einer nahezu fehlerfreien Leistung hat Roger Federer zum zwölften Mal in Folge das Finale des ATP-Turniers in Basel erreicht. Der 37-jährige Schweizer Tennis-Star setzte sich am Samstag als Topfavorit gegen den Russen Daniil Medwedew (7) mit 6:1,6:4 durch. Federer spielt am Sonntag gegen den Qualifikanten Marius Copil (Rumänien) um seinen 99. Titel, den neunten beim Heimturnier.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Nahezu fehlerfreie Leistung von Federer