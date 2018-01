Federer zum 14. Mal im Halbfinale der Australian Open

Titelverteidiger Roger Federer steht ohne Satzverlust zum 14. Mal im Halbfinale der Australian Open. Der 36-Jährige setzte sich am Mittwoch in Melbourne als Nummer 2 gegen den Tschechen Tomas Berdych mit 7:6 (1),6:3,6:4 durch. Im Duell um den Finaleinzug trifft der Schweizer, der fünf seiner 19 Grand-Slam-Titel in "Down Under" geholt hat, am Freitag auf den Südkoreaner Chung Hyeon.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Der Siegeslauf des Schweizers geht weiter