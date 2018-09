Fegerl/Polcanova bei Tischtennis-EM um Mixed-Gold

Stefan Fegerl/Sofia Polcanova haben bei der Tischtennis-EM in Alicante das Mixed-Endspiel erreicht. Sie besiegten in Alicante im Semifinale die Deutschen Patrick Franziska/Petrissa Solja 3:1 (7,-1,11,9). Im Finale am Freitagabend (21.15 Uhr) treffen sie auf deren Landsleute Ruwen Filus/Han Ying.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Fegerl hat bereits einige EM-Medaillen gewonnen