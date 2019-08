Fehlstart bei Beach-Volleyball-EM für alle sechs ÖVV-Teams

Alle sechs österreichischen Beach-Volleyball-Teams haben bei den Europameisterschaften in Moskau ihre Auftaktspiele verloren. Mit Robin Seidl/Philipp Waller bezog auch das letzte ÖVV-Duo im Einsatz eine Auftaktniederlage. Den Beginn der Niederlagenserie hatten am Montag Schützenhöfer/Plesiutschnig markiert. Am Dienstag folgten Doppler/Horst, Huber/Dressler, Freiberger/Teufl und Ermacora/Pristauz.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Doppler/Horst unterlagen den Ex-Weltmeistern Brouwer/Meeuwsen