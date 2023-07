Felix Gall bei der Tour de France: Ein Osttiroler schreibt Radsport-Geschichte

Gall wirkte unaufhaltsam

Das Rennen lief von Beginn weg nach dem Geschmack von Gall. Zusammen mit einer rund 30-köpfigen Ausreißergruppe startete der Osttiroler früh einen ersten Angriff. "Ich habe mich vom Start weg gut gefühlt, was nicht so oft der Fall ist." Einige der Gruppe zollten dem hohen Tempo früher oder später Tribut, nicht so Gall, der an diesem Tag unaufhaltsam wirkte. Lange Zeit gezogen vom eigentlichen Kapitän des französischen AG2R-Teams, Ben O'Connor, setzte der Osttiroler 13 km vor dem Ziel die entscheidende Attacke.

Niemand aus der stark dezimierten Spitzengruppe konnte folgen, einzig der Brite Simon Yates hielt den Rückstand in Schach. "Yates im Nacken zu haben war mental schlimm. Es waren immer stabile 15 bis 20 Sekunden", analysierte Gall die finalen Augenblicke vor dem Triumph. Beim Passieren der Ziellinie verspürte er dann einfach nur Dankbarkeit. "Mir ist nicht viel durch den Kopf gegangen."

Gall hatte eine perfekte Vorbereitung

Unmittelbar danach wurde der 25-jährige Radprofi aber von seinen Emotionen überwältigt. "Ich will einfach nur Danke an das Team sagen, sie haben mir so viel gegeben", sagte Gall, auch in Richtung von O'Connor. Der Australier umarmte den Osttiroler und gratulierte: "Du bist ein Champion, genieß es!" Trainer Stephen Barrett sprach von einem "sehr, sehr guten" Rennen und adelte Gall. "Er kann sehr stolz auf sich sein, er ist ein beeindruckender Athlet."

Die aktuelle Stärke führte Gall auf die erstmals ohne Krankheitspausen abgelaufene Vorbereitung zurück. Unter Anleitung von Barrett gelang dem Osttiroler eine deutliche Steigerung im Training, und vor allem in den Rennen. Auch ein langes Höhentrainingslager im Mai verlief reibungslos, dementsprechend gut in Form ging er auch an den Start der Tour.