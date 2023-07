Felix Gall muss Karriere nach Tourerfolgen umplanen

Der Osttiroler hat bei der Tour de France knapp den zweiten Etappensieg verpasst. In der Radsport-Weltklasse könnte Gall bald zu einem bestimmenden Faktor werden.

APA Felix Gall konnte es vor der Schlussetappe der Tour de France nach Paris (bei Redaktionsschluss noch im Gang) nicht einmal selbst ganz fassen. Fast demütig zeigte sich der Osttiroler überrascht über seine außergewöhnlichen Erfolge. Außerdem sprach der Sieger der Königsetappe und Gesamtachte über die Qualen während der drei Wochen in Frankreich, seine Zukunftspläne und die entstandene Euphorie um seine Person in der Heimat. Der Austria Presse Agentur (APA) stand der 25-Jährige Rede und Antwort.

Wie lautet das Resümee nach den hervorragenden Leistungen bei Ihrer ersten Tour de France?

Felix Gall: Dass ich das alles erreiche, das hätte ich nie und nimmer geglaubt. Das ist dermaßen weit über den Erwartungen, ich werde noch länger brauchen, um das zu realisieren. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Zukunft. Die Schlüsse daraus müssen wir in Ruhe besprechen, das wird ein längerer Prozess werden.



Was sind Ihre konkreten Zukunftsaussichten?

Man muss viele und lange Gespräche führen mit der Teamführung, wo die Reise wirklich hingeht. Aber die Tour hat uns jetzt schon die Augen geöffnet. Es war schon was ganz Spezielles, die absolute Champions League des Radsports. Jedes Jahr wird das nicht so laufen wie heuer, es war perfekt. Aber es ist Potenzial da, ich bin von Woche zu Woche stärker geworden.

Beschreiben Sie die Situation, als am Samstag nur noch Sie mit Jonas Vingegaard und Tadej Pogačar mitgehalten haben.

Das war schon so ein Moment, der mir die Augen geöffnet hat, was möglich ist. Ich dachte: Wow, ich bin der Einzige, der mitfahren kann, zumindest ansatzweise.

Was spricht dagegen, dass Sie künftig möglicherweise sogar um den Gesamtsieg mitfahren können?

Das ist schon noch einmal ein nächstes Level. Ich bin überwältigt von dem, was ich jetzt erreicht habe, aber man hat ein gewisses Potenzial gesehen. Die dritte Woche war die vielversprechendste und hat gezeigt, dass noch einiges mehr möglich ist. Wie viel, das ist schwierig zu beantworten. Es hätte aber auch viel danebengehen können. Die schlechten Tage, die ich hatte, waren nicht ausschlaggebend. Die guten Tage hatte ich, als es entscheidend war. Es ist schon sehr gut gelaufen.

Ist der Respekt der Konkurrenz Ihnen gegenüber größer geworden?

Ja, absolut. Es hat mit der Tour de Suisse und dem ersten Sieg angefangen. Aber weil die Tour de France so viel besser war, ich jeden Tag, wenn es gezählt hat, bei den besten Bergfahrern dabei war - natürlich hat man da einen anderen Respekt im Fahrerfeld, da ist das Leben im Positionskampf leichter.

Waren es wirklich die drei oft zitierten Wochen der Leiden und Qualen?

Es ist tatsächlich die Tour der Qualen, das trifft es sehr gut. Man hat oft das Gefühl, man gehört da gar nicht her, dass die anderen so viel stärker sind. Man glaubt, man selbst leidet am meisten, aber jeder andere leidet genauso. Aber man versucht, das nicht zu zeigen. Als es geheißen hat, das Gesamtklassement ist das Ziel, das hat mich schon sehr gestresst. Man hinterfragt es aber eigentlich nicht mehr, sondern fährt nur noch. Man kann sich selbst überraschen, wenn die Leistung dann so viel besser ist, als man es gedacht hat.

Können Sie einschätzen, welchen Hype Ihre Erfolge in Österreich ausgelöst haben?

Man bekommt hier gar nicht so mit, was daheim passiert. Während des Rennens will ich mich gar nicht groß damit befassen. Ich muss schauen, dass ich die Energie für das Rennen aufbringe. Ich versuche, die Nebengeräusche eher ein bisschen auszublenden.