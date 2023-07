Felix Gall nach Etappensieg bei Tour de France: "Prägender Tag fürs Leben"

Debütant Felix Gall verzückt mit seinem Sieg auf der Königsetappe der Tour de France die Radwelt. Wer ist der Mann, der sogar die Tourorganisatoren zu Tränen rührt?

Es war der Tag, an dem sich das Duell um den Gesamtsieg bei der Tour de France entschieden hat - doch die Radwelt spricht nicht von Jonas Vingegaard und Tadej Pogačar, der Mann, der die Schlagzeilen beherrscht, heißt Felix Gall. "First Tour and first win for Felix Gall. We are in tears!", ließ die Tour de France über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle wissen. "Wir sind in Tränen aufgelöst!" Irgendwie schien es, als würde ich jeder in der Szene mit dem jungen Osttiroler freuen.

Vor allem die heimische Rad-Elite huldigte dem neuen Stern am Radhimmel. "Ein großer Tag für Österreichs Radsport", meinte Ex-Profi Thomas Rohregger. "Galaktischer Gall", fügte Peter Wrolich an. "Einfach nur sensationell. Er hat gezeigt, welch tolle Form er derzeit hat", meinte Patrick Konrad, der 2021 mit einer gelungenen Flucht aus dem Hauptfeld selbst eine Tour-Etappe gewinnen konnte. "Er wird erst in den nächsten Wochen merken, was das heißt, was da an Anfragen auf ihn zukommen wird. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen: Das ist ein Tag, der dein ganzes Leben prägen wird."

Konrad hatte vielleicht sogar einen kleinen Anteil am Erfolg von Gall. "Ich habe ihm in der ersten Woche gesagt: Mache dir nicht zu viel Druck, warte auf deine Chance und versuche, die zu nutzen. Du hast das Zeug und die Form für einen Etappensieg, versuche es."

Gedanken ans Aufgeben

Doch bis es soweit war, war Gall fast schon am Aufgeben. Nach einer durchwachsenen ersten Woche seines Profi-Teams AG2R-Citroën krempelte die Team-Führung am Ruhetag die ganze Taktik um, setzte alles auf den Tour-Debütanten aus Debant bei Lienz. Er war fortan die Nummer eins, nicht mehr der routinierte Australier Ben O´Connor. Eine Rolle, die Gall zwar geehrt hat, mit der er aber nicht wirklich klargekommen ist. Er ist nicht der Typ, der mit dem Ellbogen nach oben will, er machte sich viele Gedanken über das Teamgefüge. Der Druck, den er sich selbst gemacht hat, wurde fast zu groß. Am Mittwoch der Vorwoche wollte er schon alles hinwerfen und dachte an Aufgabe, das Thema mit dem Gesamt-Klassement und der Rollentausch mit seinem Freund Ben O´Connor waren einfach zu viel. Aber: Er ist auch mit der Aufgabe gewachsen und hat sich auch letzten Sonntag durch drei Defekte auf einer schweren Alpen-Etappe nicht entmutigen lassen, auch wenn er kurzfristig aus den Top 10 des Klassements gefallen ist.

"Ich dachte: Riskier es einfach"

Die Königsetappe nach Courchevel, die er Mittwoch gewonnen hat, kannte Gall im Unterschied zu vielen anderen Fahrern von einer Nachwuchsrundfahrt, bei der diese Route quasi als Testballon gefahren wurde. "Daher wusste ich, dass es zum Ende hin wirklich sehr, sehr schwer wird", sagt Gall. Dass er es dennoch probiert hat, war aber einem anderen Umstand zu verdanken: "Ich hatte zum ersten Mal in der Woche von Anfang an gute Beine und habe mich gut gefühlt, da dachte ich: Riskier es einfach."

Traum vom Bergtrikot

Die Nacht nach seinem Triumph war bewegt, aber anders als erwartet. Erst am späten Abend kam er zur 45-minütigen Massage und dann zum Abendessen, zuvor wurde er von TV-Station zu TV-Station herumgereicht. "Der nächste, der mich fragt, wie ich denn geschlafen habe, dem reiße ich den Kopf ab", meinte er Donnerstagvormittag lachend, denn viel geschlafen habe er nicht. Wie er sich fühlt? "Ich bin einfach nur noch kaputt, aber das ist in der dritten Woche im Feld jeder."

Einfacher werden die nächsten Tage nicht, denn mit dem Essen kommt auch hier der Hunger: Gall hat so viele Punkte für das (gepunktete) Bergtrikot gesammelt, dass selbst der Sieg in der Prestige-Wertung greifbar nahe scheint. "In Paris auf dem Podium zu stehen, das wäre ein Traum. Aber jetzt schauen wir, was die nächsten Tage bringen."