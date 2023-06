Felix Großschartner: Der Mann, der Tadej Pogačar zum Tour-Sieg führen soll

Der 29-jährige Welser Felix Großschartner über seine Aufgaben an der Seite des zweifachen Tour-Siegers.

Es war eine gehörige Portion Respekt dabei, als Felix Großschartner am Dienstag in das Flugzeug eingestiegen ist, das ihn zum Start der Tour de France in Bilbao brachte. "Man spürt: Es ist schon ein anderer Druck da. Jetzt heißt es performen." Seine Aufgabe bei der am Samstag beginnenden 110. Tour de France ist kurz und bündig erklärt: Er soll als Helfer den aktuell vermutlich besten Radprofi der Welt, den Slowenen Tadej Pogačar, zum Tour-Sieg führen. "Das ist Bürde und Ehre ...