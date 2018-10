Felix Neureuther: Stillstand ist selten seins

Ski-Vordenker. Der Deutsche Felix Neureuther nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Der Familienvater kämpft abseits der Pisten gegen Bewegungsmangel und Digitalisierungswahn.

Zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden schaut die Skiwelt nicht nur auf Marcel Hirscher. Auch sein schärfster Slalomkonkurrent wird beim traditionellen Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner im Mittelpunkt des Interesses stehen. Im November vor einem Jahr hatte sich Felix Neureuther das Kreuzband gerissen. Fast ein Jahr später scheint das Knie zu halten, das zeigt ein Facebook-Filmchen vor wenigen Tagen. "Schritt für Schritt ... Ich kämpfe weiter", überschrieb der 34-Jährige seine Übungseinheit auf dem Stilfser Joch. Die Zeit vor dem Comeback hat der Skistar mit den berühmten Eltern - Vater Christian und Mutter Rosi zählten zu den besten Skifahrern ihrer Zeit - nicht nur sportlich verbracht. Viel Nachdenken war angesagt. Über das Leben überhaupt. Über die Familie - Felix ist seit Oktober 2017 zusammen mit Ehefrau Miriam stolzer Vater von Tochter Matilda. Über die Gesellschaft und ihre Perspektiven für die Zukunft.

Die SN trafen den Ski-Star beim "Quality Life Forum" in Jochberg bei Kitzbühel. Dort, wo alljährlich Trendforscher und Visionäre ihre Prognosen abgeben, sprach Neureuther mahnende Worte über eine Gesellschaft, die nach der Digitalisierung immer mehr in Bewegungsarmut abdriftet. Deshalb engagiert sich der Garmischer bei einer ganz speziellen Initiative.

Welche Gedanken sind Ihnen in der skifreien Zeit durch den Kopf gegangen? Felix Neureuther: Ich muss sagen, dass ich in dieser Zeit wenig über den Sport selbst nachgedacht habe. So blöd wie es klingt: Die Verletzung hatte für mich auch etwas Positives gebracht. Unsere kleine Tochter ist auf die Welt gekommen, ich durfte das alles intensiver miterleben. Das war für mich die bisher schönste und größte Erfahrung in meinem Leben. Und ich konnte mir in dieser Zeit mein Leben nach dem Skisport sortieren. Wie der Alltag ausschauen wird, wenn ich einmal nicht mehr Ski fahren werde. In dieser Zeit bin ich, so glaube ich, auch als Mensch weiter gereift.

Das heißt: Es gibt schon viele Gedanken über die Karriere nach dem Skisport? Gedanken mache ich mir darüber schon seit einigen Jahren. Ich finde das immer schade, dass Sportler sagen: Ich konzentriere mich nur auf den Sport. Das ist für mich nie infrage gekommen. Denn der Unterschied zu einem Menschen, der von acht bis fünf Uhr arbeitet, ist, dass du als Sportler mehr Zeit zwischen der Arbeit hast als andere. Deshalb kannst du in dieser Zeit wesentlich mehr Pläne schmieden. Deshalb mein Ziel, während der Karriere schon etwas Nachhaltiges zu schaffen, um auf die

Zukunft vorbereitet zu sein. Ich verstehe viele Sportler nicht, die ihre Karriere beenden und dann eigentlich nicht wissen, was sie weiter machen wollen.

Die Digitalisierung ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Sie sind sehr intensiv auf Facebook und Instagram. Wo sind Ihre persönlichen Grenzen in Sachen soziale Netzwerke? Es gehört in der heutigen Zeit einfach dazu, aber ich bin keiner, der die Öffentlichkeit über mein Zähneputzen informiert. Die Digitalisierung hat Vorteile, beinhaltet auch viele Nachteile. Ein Beispiel: Kinder in der heutigen Zeit bewegen sich dadurch viel weniger, weil es so einfach ist, sich zu beschäftigen oder auch Zeit zu überbrücken.

Früher haben wir uns Gedanken gemacht, was mache ich. Spiele ich, gehe ich nach draußen in den Wald oder auf den Berg. Heutzutage ist der Spielplatz schon auf dem Smartphone drauf. Das ist eine dramatische Entwicklung. Es kann nicht sein, dass die Zukunft daraus besteht, in ein viereckiges Kastl hineinzuschauen.

Das belegen auch die Zahlen: Jedes fünfte Kind in Österreich und Deutschland ist übergewichtig. Seit den 70er-Jahren hat sich die Zahl der übergewichtigen Kinder verzehnfacht auf 120 Millionen Kinder weltweit. Was ist zu tun? Wir müssen versuchen, den Kindern als Vorbilder den Spaß an der Bewegung vorzuleben und ihnen Hilfe zu geben. Den Eltern muss klargemacht werden, wie wichtig Bewegung ist. Ich frage mich schon: Wie wird das in 20 Jahren aussehen? Gibt es dann Altersdiabetes für Kinder? Man muss den Kindern klarmachen: Geht hinaus und

bewegt euch. Es wird aber trotzdem schwierig, denn

gefühlt hat jeder Achtjährige schon ein Handy und kommuniziert nur noch über WhatsApp-Gruppen.

Sie betonen immer, welch wichtige Rolle die Natur bei der Bewegung spielt. Was bedeutet Natur für Sie? Ich hatte Glück, dass ich durch mein sportliches Elternhaus die größte Zeit meiner Jugend draußen verbracht habe. Wir waren in den Bergen, sind an die Seen geradelt, haben Baumhäuser gebaut und haben noch keine Computer oder Smartphones verwendet. Ich habe in dieser Zeit die Natur extrem schätzen gelernt. Wenn du einatmest, fühlst du schon, wie gut das dir tut. Die Natur ist der mit Abstand schönste und tollste Spielplatz.

Vor allem junge Menschen scheinen durch den ständigen Blick nach unten auf das Smartphone gar nicht mehr die Natur zu bemerken. Selbst wenn jemand einen Berg erklommen hat, nimmt er als Erstes das Telefon heraus und macht schnell ein Foto. Für mich ist es schöner, auf einen Berg hinaufzukommen und den Moment im Hirnkastl zu haben. Den jungen Skikollegen sage ich auch immer: Genießt diese Momente beim Skifahren, egal ob am Start oder im Ziel. Das sind einzelne Momente, die mir nach der Karriere abgehen werden.

Sind Sie in Sorge um die Natur - Stichwort Klimawandel? Ich bin sehr in Sorge. Aber irgendwie bin ich ja selber Schuld, denn der Skisport belastet die Natur ebenso. Es gibt so eine Statistik: Wenn du für einen Tag nach Mallorca auf Urlaub fliegst, dann setzt du so viele Schadstoffe frei, wie wenn du eine Woche lang auf Skiurlaub fährst. Wir müssen uns im Kleinen um die Natur kümmern. Wir alle. Das sind oft kleine Dinge. Das Licht ausmachen,

den Wasserhahn zudrehen, Müll trennen, dass man den Mist auf der Straße wegräumt. Auf das wird es auch in Zukunft ankommen.

Sie sind einer der wenigen Sportler, die die Kommerzialisierung des Sports vehement kritisieren. Wenn es um Naturzerstörung bei Großereignissen geht. Wenn die Nachhaltigkeit bei der Vergabe fehlt. Gibt es zu wenig Widerstand von prominenten Sportlern? Auf jeden Fall. Es kann mir doch kein Sportler vormachen, dass es Spaß macht, nach Pyeongchang oder

Peking zu Winterspielen zu fahren. Sie können nicht einfach die Augen zumachen und die Zustände dort verleugnen. Ich bin aufgewachsen vor dem Fernseher mit Winterspielen in Lillehammer (1994, Anm.). Den schönsten Winterspielen, die es vermutlich jemals gegeben hat.

Es war so schön mitanzusehen, wie eine ganze Nation dahintergestanden ist. Rund 15 Jahre später interessieren sich Österreich, Deutschland, Norwegen oder die Schweiz nicht mehr für Olympia. Weil die Spiele zu groß geworden sind, weil die Kommerzialisierung fortgeschritten ist, weil auch zu viel Natur zerstört wird. Das Interesse in den alpinen Ländern ist damit vollkommen zu Recht zurückgegangen. Ich habe es in Garmisch erlebt: Wieso sollen wir ein olympisches Dorf für 20.000 Menschen bauen? Das ist ja völlig absurd. Das macht keinen Sinn in der heutigen Zeit, wo es vielen Menschen nicht gut geht, Milliarden für Olympia hinauszublasen. Olympia sollte wieder ein Fest für die Sportler und nicht für das Geldbörsl des IOC (Internationales Olympisches Komitee, Anm.) werden. Wenn wir Athleten nicht gemeinsam vorgehen, werden wir Leuten wie dem Herrn Bach (IOC-Präsident, Anm.) und dem IOC nicht etwas entgegensetzen können. Irgendwann stirbt der Sport, dann gibt es keine Vorbilder mehr und dann bewegen sich Kinder noch weniger.

Apropos Bewegung von Kindern. Seit 2014 unterstützen Sie die Initiative "Fit for Future" und haben auch mit "Beweg dich schlau" ein eigenes Projekt. Was ist Ihnen dabei besonders wichtig? Wichtig ist, den Kindern klarzumachen, dass man bei der Bewegung gleichermaßen für den Körper und das Gehirn etwas tut. Dass Fangenspielen schöner ist, als auf dem Smartphone Aliens zu jagen. Bei "Fit for Future" wollen wir auch darauf hinweisen, wie wichtig gesunde Ernährung bei den Kindern ist. Kinder sind unsere Zukunft, um die müssen wir uns kümmern. Wir müssen aber auch

unsere Kinder machen lassen. Viele Eltern haben Angst, dass beim Erleben der Natur etwas passiert. Ich sage:

Machen lassen, sie lernen daraus. Wenn unsere kleine Matilda hinfällt, sagen wir nicht: Um Gottes Willen, hast du dir weh getan. Ich sage: Das war aber ein cooler Sturz. Und sie lächelt.