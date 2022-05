Felix Oschmautz paddelt zu EM-Bronze im Kajak-Slalom

Der Kärntner Felix Oschmautz hat bei der Wildwasserkanu-EM im slowakischen Liptovsky Mikulas Bronze im Kajak-Slalom erobert. Der 22-Jährige paddelte am Samstag zu seiner ersten Medaille bei einem Großereignis in der Erwachsenenklasse, Olympia-Edelmetall hatte er im Vorjahr als Vierter noch knapp verpasst. Diesmal lag er nach einem Zwei-Sekunden-Torfehler 16 Hundertstel vor dem viertplatzierten Briten Joseph Clarke. Gold ging an Olympiasieger Jiri Prskavec.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Oschmautz paddelt zu EM-Bronze

Der Tscheche gewann 1,32 Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfreien Italiener Giovanni de Gennaro. Oschmautz fehlten 3,10 Sekunden auf den Sieger. Sein Landsmann Mario Leitner landete an der neunten Stelle. Im Frauenbewerb gingen die Österreicherinnen beim Ex-aequo-Triumph von Eliska Mintalova (SVK) und Stefanie Horn (ITA) leer aus. Titelverteidigerin und Ex-Weltmeisterin Corinna Kuhnle belegte Platz sieben. Viktoria Wolffhardt schied im Halbfinale als 16. aus, sie ist am Sonntag noch im Kanadier im Einsatz.