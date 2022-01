Feller in Wengen als Slalom-Zweiter in Lauerstellung

Nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms der Männer in Adelboden liegt Manuel Feller an der zweiten Stelle. Der Tiroler war am Sonntag 0,11 Sekunden langsamer als der Führende Henrik Kristoffersen aus Norwegen, der das Rennen eröffnet hatte. Marco Schwarz (+0,83) ist auf Position sechs zu finden, Adelboden-Sieger Johannes Strolz (+1,27) ist 13. Auch Michael Matt, Fabio Gstrein und Christian Hirschbühl können im zweiten Durchgang (13.30 Uhr/live ORF 1) angreifen.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Feller war in der Vorwoche in Adelboden Zweiter