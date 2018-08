Fernando Alonso fährt 2019 keine Formel-1-Rennen

Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso wird 2019 keine Formel-1-Rennen bestreiten. Das hat sein aktuelles Team McLaren am Dienstag mitgeteilt. Der Spanier (37) hat in 17 Jahren in der Königsklasse 32 Siege gefeiert und war 2005 mit Renault damals jüngster Formel-1-Weltmeister geworden. Alonso hat 2018 den 24-Stunden-Klassiker von Le Mans gewonnen und peilt einen Sieg beim Indy 500 an.

