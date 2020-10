Ferrand-Prevot wiederholt in Leogang WM-Triumph

Die Französin Pauline Ferrand-Prevot hat ihren Cross-Country-Titel bei der Mountainbike-WM in Leogang in eindrucksvoller Manier erfolgreich verteidigt. Die 28-Jährige triumphierte am Samstag in 1:27:33 Stunden 3:01 Minuten vor der Südtirolerin Eva Lechner. Dritte wurde zeitgleich die Australierin Rebecca McConnell. Elisabeth Osl landete mit mehr als elf Minuten Rückstand als 24. erwartungsgemäß nicht im Spitzenfeld.

SN/APA (Keystone)/GIAN EHRENZELLER Die Französin gewann erneut den Cross-Country-Titel

Für die mit Olympiasieger Julien Absalon liierte Ferrand-Prevot ist es der bereits dritte WM-Erfolg in der Olympia-Disziplin nach 2015 und im Vorjahr. Das Multitalent gewann 2014 auch schon Straßen-WM-Gold, in der damaligen Saison fuhr sie auch im Cyclocross zum Titel. Im U23-Rennen von Leogang sicherte sich in Abwesenheit von ÖRV-Medaillenhoffnung Laura Stigger (Magen-Darm-Erkrankung) Ferrand-Prevots Landsfrau Loana Lecomte ebenfalls überlegen den Sieg. Beste Österreicherin war mehr als acht Minuten zurück Anna Spielmann auf Platz 13. Zum Abschluss am Sonntag stehen die Rennen im nicht-olympischen Downhill mit Sieganwärterin Valentina Höll auf dem Programm. Quelle: APA