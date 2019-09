Ferrari-Pilot Leclerc gibt auch in Monza den Ton an

Charles Leclerc hat die Freitagtrainings zum Auftakt des Heim-Grand-Prix von Ferrari dominiert. Der 21-jährige Gewinner des Formel-1-Rennens zuletzt in Belgien fuhr in Monza in beiden Einheiten bei schwierigen Bedingungen die Bestzeit. Er stärkte damit die Hoffnungen der Tifosi auf den ersten Heimsieg seit neun Jahren, als Fernando Alonso triumphierte.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Leclerc derzeit im Aufwind