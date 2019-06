Ferrari-Youngster Leclerc sicherte sich Spielberg-Pole

Charles Leclerc hat sich auf dem Red Bull Ring in Spielberg die Pole Position für den Großen Preis in Österreich geholt. Der Ferrari-Pilot aus Monaco verwies am Samstag Lewis Hamilton im Mercedes um 0,259 Sekunden auf Platz zwei. Dritter war Vorjahressieger Max Verstappen im Red Bull, der damit noch vor dem WM-Zweiten Valtteri Bottas landete.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Charles Leclerc holte zweite Pole seiner Karriere