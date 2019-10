Ferraris von Leclerc, Vettel im letzten Mexiko-Training top

Ferrari hat auch im Abschlusstraining der Formel 1 vor dem Grand Prix von Mexiko Stärke bewiesen. Der Monegasse Charles Leclerc setzte am Samstag im Autodromo Hermanos Rodriguez in letzter Minute die Bestzeit. Zweiter wurde sein deutscher Teamkollege Sebastian Vettel mit 0,027 Sek. Rückstand. Damit bekräftigten die Ferrari-Fahrer ihre Favoritenrolle für die spätere Qualifikation (20.00 Uhr MESZ).

Dritter wurde Mercedes-Pilot Valtteri Bottas vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im zweiten "Silberpfeil". Der Niederländer Max Verstappen, in den beiden Vorjahren Sieger in Mexiko, musste sich im Red Bull in der hektischen Schlussphase mit Rang sechs hinter dem spanischen McLaren-Fahrer Carlos Sainz begnügen.

Auf der vom nächtlichen Regen noch feuchten Strecke hielten sich die Piloten lange zurück. Erst in den letzten Minuten der einstündigen Einheit trauten sich alle Fahrer mit Trockenreifen auf die Piste.

Im viertletzten Saisonlauf am Sonntag (20.10 Uhr/live ORF eins) kann sich Mercedes-Star Hamilton vorzeitig seinen sechsten Titel sichern. Dafür muss er aber zumindest 14 Punkte mehr sammeln als Bottas, der ihn als einziger in den verbleibenden Rennen rechnerisch noch überholen könnte. Dazu muss Hamilton zumindest auf den dritten Platz fahren.

Quelle: Apa/Dpa