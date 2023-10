Filip Misolic schafft in Wien Qualifikation

Mit einem harterkämpften 4:6,7:6(5),6:2-Erfolg über den Italiener Andrea Vavassori hat Filip Misolic nach 2:30 Stunden als letzter Spieler am Sonntagabend den Weg in die Qualifikation beim Wiener Stadthallenturnier geschafft. Der 22-jährige Steirer, der im Vorjahr sensationell ins Kitzbühel-Finale vorgestoßen war, ist damit neben den mit Wildcards versehenen Sebastian Ofner und Dominic Thiem der dritte Österreicher im Hauptbewerb von Österreichs größtem Tennisturnier.

"Die Erleichterung ist sehr groß. Ich bin glücklich, es war ein schwieriges Match", freute sich Misolic nach seinem wichtigen Sieg. Er hat in dieser Woche in Stockholm das Achtelfinale erreicht und gute Form gezeigt. "Ich habe vier gute Matches in Stockholm gespielt. Ich fühle mich zur Zeit gut."

Kurz danach wurde auch sein Gegner in der ersten Runde bekannt: Es wird der Brite Cameron Norrie. Gegen den Weltranglisten-18. hat Misolic, der heuer im Baastad-Viertelfinale gestanden ist, noch nie gespielt. "Ich habe ihn nur immer wieder im Fernsehen gesehen. Mein Team und ich werden versuchen, die richtige Taktik zu finden."

Dafür hat er nicht lange Zeit, denn das Erstrundenmatch geht schon am Montag (2. Match nach 17.30 Uhr) in Szene. Davor misst sich Ofner mit Olympiasieger Alexander Zverev (GER), nicht vor 17.30. Thiems erster Auftritt wurde am Sonntagabend auch endgültig für Dienstag (nicht vor 17.30) fixiert, er trifft auf Stefanos Tsitsipas.

Misolic hatte im Vorjahr in Wien dank einer Wildcard seine Premiere gegeben, aber gegen den Argentinier Francisco Cerundolo eine 3:6,3:6-Niederlage kassiert.