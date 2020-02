Fingerbruch zwingt Langlauf-Star Kläbo zu Pause

Der norwegische Langlaufstar Johannes Hösflot Kläbo fällt wegen eines Fingerbruchs zumindest für die Weltcup-Rennen am Wochenende in Falun aus. Bis zur darauffolgenden Nordic Tour ab 15. Februar will der dreifache Olympiasieger und Weltmeister wieder einsatzfähig sein, wie er am Montag auf Instagram angab. Den Fingerbruch habe er sich bei einem kleinen Unfall zugezogen.

SN/APA (AFP)/VESA MOILANEN Zwangspause für Johannes Hösflot Kläbo