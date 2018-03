Fiorentina-Kapitän Astori tot - Serie-A-Spiele abgesagt

Der italienische Fußball ist am Sonntag von einem tragischen Todesfall erschüttert worden. Fiorentina-Kapitän Davide Astori verstarb 31-jährig in einem Hotel in Udine im Schlaf an einem Herzinfarkt, wie der ermittelnde Oberstaatsanwalt bestätigte. Alle sieben für Sonntag angesetzt gewesenen Serie-A-Partien wurden abgesagt, darunter das Mailänder Derby. Auch die Serie-B-Matches entfielen.

