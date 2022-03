Flames besiegen Titelverteidiger Tampa Bay mit 4:1

Nicht weniger als 13 Spiele sind am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL absolviert worden. Johnny Gaudreau schaffte den ersten Hattrick seit drei Jahren für die Calgary Flames und deren Goalie Jacob Markstrom lieferte 30 Saves, womit die Kanadier den zweifachen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning zu Hause sicher mit 4:1 bezwangen. Die Flames liegen in der Pacific Division an der Spitze.

Eines der spannendsten Spiele war zweifellos der 6:5-Auswärtssieg der Minnesota Wild bei den Detroit Red Wings. Die Hausherren lagen nach dem ersten Drittel noch 3:2 voran, im Schlussabschnitt führten dann die Gäste mit 5:4, ehe Jordan Oesterle in der 58. Minuten das 5:5 herstellte. In der Verlängerung fiel kein Treffer, womit es zum Penaltyschießen kam, Mats Zuccarello erzielte das entscheidende Tor. Nicht belohnt wurde die Aufholjagd der gastgebenden Toronto Maple Leafs. Nachdem die Kanadier einen 1:4-Rückstand gegen die Arizona Coyotes im Schlussabschnitt egalisiert und dann eine Overtime erzwungen hatten, setzen sich die Gäste dank dem "Goldtreffer" durch Jakob Chychrun zum 5:4 doch noch durch. Ähnliches galt für Seattle Kraken, die ein 0:3 der Ottawa Senators egalisierten, und dann wegen des zweiten Treffers von Josh Norris in der Verlängerung doch noch 3:4 verloren. Über ein Shut-out und den klarsten Sieg des Abends durften sich die New York Islanders beim 6:0 über die Columbus Blue Jackets freuen. NHL-Ergebnisse vom Donnerstag: Detroit Red Wings - Minnesota Wild 5:6 n.P., Nashville Predators - Anaheim Ducks 4:1, Los Angeles Kings - San Jose Sharks 3:4 n.V., Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 2:0, New Jersey Devils - Winnipeg Jets 1:2, New York Islanders - Columbus Blue Jackets 6:0, Boston Bruins - Chicago Blackhawks 4:3, Toronto Maple Leafs - Arizona Coyotes 4:5 n.V., Florida Panthers - Philadelphia Flyers 6:3, Calgary Flames - Tampa Bay Lightning 4:1, Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights 3:1, Ottawa Senators - Seattle Kraken 4:3 n.V.