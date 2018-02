Flyers mit NHL-Sieg bei Canadiens zur Division-Führung

Die Philadelphia Flyers haben am Montag ihren sechsten NHL-Sieg in Serie gefeiert. Bei den Montreal Canadiens fiel die Entscheidung nach torloser regulärer Spielzeit und Verlängerung erst im Penaltyschießen. Sean Courtrier traf zum Siegtreffer, der Villacher Michael Raffl kam im "shootout" nicht zum Einsatz. Die Flyers übernahmen mit diesem Erfolg in der Metropolitan Division die Tabellenführung.

SN/APA (Getty/AFP)/Patrick Smith Österreicher Raffl (r.) kam nicht im "shootout" zum Einsatz