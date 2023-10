Footballer Hamlin gab nach Herzstillstand Comeback in NFL

Neun Monate nach seinem Herzstillstand auf dem Spielfeld hat Football-Profi Damar Hamlin sein Comeback in der NFL gegeben. "Dieser Moment war alles für mich", sagte der 25-Jährige nach seinem Einsatz beim 48:20 seiner Buffalo Bills gegen die zuvor ungeschlagenen Miami Dolphins am Sonntag. "Immer noch in der Lage zu sein, das auf dem höchsten Niveau der Welt zu tun, was ich liebe, ist fantastisch", fügte Hamlin hinzu.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/B Hamlin gab sein Comeback

Der Verteidiger hatte am 2. Jänner bei einem NFL-Spiel der Bills gegen die Cincinnati Bengals auf dem Feld einen Herzstillstand erlitten und war bewusstlos zusammengebrochen. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen. Grund für seinen Zusammenbruch war nach Ansicht der Ärzte ein harter Treffer bei einem Zweikampf gewesen. Nach Ansicht der Mediziner sind keine Spätfolgen zu befürchten. Hamlin kam bereits in der Saisonvorbereitung im August für Buffalo zum Einsatz. Bei den ersten drei Ligapartien stand er nicht im Kader, doch nach der Verletzung von Teamkollege Jordan Poyer rückte er für die Partie gegen Miami ins Team. Vor dem Spiel hatte er als letzter Spieler das Feld betreten, war mit ausgebreiteten Armen über den Platz gelaufen und von den Fans gefeiert worden. Während der Partie kam er nur zu Kurzeinsätzen und blieb ohne zählbare Aktion. "Es ging darum, mir zu beweisen, dass ich den Mut habe, die Kraft habe, den Stolz habe", sagte Hamlin. Er habe etwas Traumatisches durchgestanden und sei zurückgekehrt. "Das war ein unwirklicher Moment", sagte Bills-Cheftrainer Sean McDermott. "Er verdient diese Aufmerksamkeit." In der unterhaltsamen Partie gegen die Dolphins zeigte Buffalos Quarterback Josh Allen eine herausragende Leistung. Er warf vier Touchdown-Pässe und erzielte einen Touchdown selbst. Beide Mannschaften stehen nun bei jeweils drei Siegen und einer Niederlage.