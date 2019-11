Formel-1-Chef Carey präsentiert Nachhaltigkeitsstrategie

Die Formel 1 will mit einem "ehrgeizigen" Plan bis 2030 zum Umweltschutz beitragen. Die Königsklasse des Autorennsports kündigte am Dienstag ein Programm für einen Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck bis in elf Jahren an. Das Projekt solle umgehend beginnen, damit die Formel 1 ein nachhaltigerer Sport werde, heißt es in einer Mitteilung.

SN/APA (AFP/Getty)/CLIVE MASON Chase Carey hat Netto-Null-Kohlenstoff-Abdruck zum Ziel