Formel 1 plant Extra-WM-Punkt für schnellste Rennrunde

In der Formel 1 wird über eine Extrapunkt für die schnellste Rennrunde nachgedacht. Eine Abstimmung der F1-Kommission über das Wochenende soll klären, ob diese Neuerung schon beim bevorstehenden WM-Auftakt in Melbourne in Australien am 17. März zum Tragen kommt. Vom FIA-Weltrat ist die Idee schon abgesegnet, in der Formel 1 selbst wird die Umsetzung nur noch als Formalität betrachtet.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Schnellstes Auto wird oft zusätzlich belohnt werden